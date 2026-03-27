Newroz kutlamaları: 26 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'daki Newroz kutlamaları sırasında 'PKK/KCK propagandası' yaptıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin sabah saatlerinde daha önce belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 26 kişi Emniyet'e götürüldü.