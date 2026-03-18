Newroz kutlamaları dört bir yanda sürüyor

HABER MERKEZİ

Ülkenin pek çok kentinde Newroz kutlamaları dün de devam etti. Mardin, Dersim, Urfa ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte Newroz, "Özgürlük ve Demokrasi" vurgusuyla gerçekleştirildi.

Dersim'de Seiyt Rıza Meydanı'nda düzenlenen kutlamada konuşan yerine kayyum atanan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, "Dersim direnişinde Newroz direnişinin ruhunun olduğunu" belirtti.

DEM Parti Grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kürtlerin yıllardır her engelleme ve katliamlara karşı mücadele ve direniş gösterdiğini söyledi. Newroz'u 8 Mart'ın coşkusuyla karşıladıklarını belirten Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Tabii ki bir yanımız da buruk. Acıların coğrafyasındayız. Yitirdiklerimiz var, geride bıraktıklarımız var, mücadelemize ışık tutanlar var" dedi.