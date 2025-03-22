Newroz’da demokrasi mesajı

Haber Merkezi

Bu yıl “Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newroz’u” şiarıyla Newroz, Diyarbakır'da kutlandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları, DTK ve HDK Eş Sözcüleri ile çok sayıda yerli ve yabancı delegasyon da Newroz alanında yer aldı. Newroz Parkı'ndaki kutlamalarda öğle saatlerinde Newroz ateşi yakıldı.

Newroz kutlamalarına PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen mesaj gelmedi. DEM Partili yetkililer, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya yanıt verilmediğini açıkladı.

ÖZEL’DEN KUTLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Sayın Abdullah Öcalan’ın mesajı bu seneki Newroz’a gelmedi. Bunun yerine Sayın Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarına mesaj gönderdi.

“Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yasadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır” diyen Özgür Özel, Diyarbakır halkına “Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diyerek seslendi.

Özel mesajını, “Newroz pîroz be!” diyerek sonlandırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dâhil 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan, “Halkları ayrıştırarak, İBB Başkanı'nı gözaltına alarak, kent uzlaşısını kriminalize ederek, kayyım atayarak, Rojava'ya saldırarak barış ve demokratik toplumu oluşturamayız” dedi.

En çarpıcı konuşma ise Sebahat Tuncel’den geldi. Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı tarihi çağrıyı hatırlatan Tuncel şöyle konuştu: “Sayın Abdullah Öcalan, Kürt halkına, Ortadoğu halklarına mesaj verdi. Devlete dedi ki; 'Kürt sorununu savaş zemininden çıkartıp, hukuki zemine çekebilirim.' Toplumda da bir çağrı yaptı: 'Her şey devletten beklenmez. Demokratik toplumu biz inşa edeceğiz.' O günden bu yana dünyanın her yerinde Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için bir umut belirdi.”

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına işaret eden Tuncel, “Bu konuda bir adım yok. Demokratik siyaset alanı daraltıyor. İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Kim barış ve özgürlükten bahsediyor, tutuklama ve şiddetle tehdit ediyorlar. Nasıl barışacağız?" diye sordu.

‘‘İktidarı uyarıyoruz” diyen Tuncel, “Demokratik siyasetin önünü açınız. Kürt halkının özgürlüğü Sayın Öcalan'ın özgürlüğüdür. İşimiz kolay değil, zor. Ama biz zor işleri başaran insanlarız. Bugüne kadar ne yarattıysak direnerek yarattık. Direnenlere bir kez daha selam olsun” diye konuştu.