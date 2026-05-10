Newton’un yerçekimi yasası şimdiye kadarki en büyük sınavından geçti

Evrenin en büyük ölçeklerinde yapılan yeni bir test, Newton’un 17. yüzyılda ortaya koyduğu yerçekimi yasasının hâlâ geçerli olduğunu gösterdi. ScienceAlert’te yayımlanan habere göre, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksi kümelerinin hareketini inceleyen araştırmacılar, yerçekiminin büyük mesafelerde de Newton ve Einstein’ın teorileriyle uyumlu davrandığını belirledi. Araştırma, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.

GALAKSİ KÜMELERİ İNCELENDİ

Uzak evrendeki galaksi kümelerinin hareketi, yerçekimi yasalarının bugüne kadarki en büyük ölçekli sınavlarından birine dönüştü. Araştırmada yaklaşık 5 ila 7 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir uzay hacmi incelendi. Bu örneklemde yaklaşık 686 bin galaksi yer aldı.

Galaksiler, çoğu zaman kütleçekimsel olarak birbirine bağlı kümeler halinde bulunuyor. Bilim insanları da bu kümelerin birbirlerine doğru nasıl hareket ettiğini ölçerek, çok büyük mesafelerde yerçekiminin nasıl davrandığını test etti.

Newton’un evrensel yerçekimi yasasına göre evrendeki her parçacık, diğer parçacıklara kütlesiyle orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı bir çekim uygular. Başka bir ifadeyle mesafe arttıkça çekim kuvveti hızla zayıflar. Yeni çalışma, galaksi kümeleri arasındaki çekimin de bu temel ilkeyle uyumlu olduğunu ortaya koydu.

KARANLIK MADDE TARTIŞMASI

Araştırma, evrenin en büyük bilmecelerinden biri olan karanlık madde tartışması açısından da önem taşıyor. Bugün gözleyebildiğimiz yıldızlar, galaksiler, gezegenler, kara delikler, gaz ve tozdan oluşan normal madde, evrendeki hareketleri tek başına açıklamaya yetmiyor.

Galaksiler beklenenden hızlı dönüyor, ışık bazı bölgelerde görünür maddenin açıklayamayacağı ölçüde bükülüyor, galaksi kümeleri de yalnızca görünen maddeyle açıklanamayacak kadar güçlü biçimde birbirine bağlı kalıyor. Bu tablo iki temel açıklamayı gündeme getiriyor: Ya evrende doğrudan göremediğimiz karanlık madde var ya da yerçekimi yasaları çok büyük ölçeklerde bildiğimizden farklı işliyor.

Pensilvanya Üniversitesi’nden kozmolog Patricio Gallardo, ScienceAlert’e yaptığı değerlendirmede, “Ya yerçekimi çok büyük ölçeklerde farklı davranıyor ya da evren doğrudan göremediğimiz ek madde içeriyor” ifadelerini kullandı.

YERÇEKİMİ DEĞİŞMEDİ

Araştırma ekibi, bu iki olasılığı sınamak için uzak galaksi kümelerinin hızlarını ölçtü. Bunun için “kinematik Sunyaev-Zeldovich etkisi” adı verilen bir yöntem kullanıldı. Bu yöntem, kozmik mikrodalga arka plan ışığının galaksi kümelerini çevreleyen sıcak gaz bulutlarından geçerken uğradığı küçük değişimleri ölçmeye dayanıyor.

Bir galaksi kümesinin güçlü kütleçekimi, arka plandaki uzak galaksilerden gelen ışığı bükerek merceklenme etkisi yaratıyor. Fotoğraf: NASA / Webb Space Telescope / NASA Science.

Eğer bir galaksi kümesi hareket halindeyse, kozmik mikrodalga arka planından gelen fotonlar kümedeki serbest elektronlarla etkileşime giriyor ve sinyalde çok küçük bir kayma oluşuyor. Bilim insanları bu kaymayı ölçerek galaksi kümelerinin ne kadar hızlı hareket ettiğini hesaplayabiliyor.

Elde edilen veriler, galaksi kümeleri arasındaki yerçekimi çekiminin büyük mesafelerde hızla zayıfladığını gösterdi. Bu sonuç, yerçekiminin çok büyük ölçeklerde farklı davrandığı fikrinden çok, Newton’un ters kare yasası ve Einstein’ın genel görelilik kuramıyla uyumlu bir tabloya işaret etti.

KARANLIK MADDE LEHİNE YENİ KANIT

Çalışmanın sonucu, evrendeki açıklanamayan kütleçekim etkilerini “değiştirilmiş yerçekimi” teorilerinden ziyade karanlık maddeyle açıklayan yaklaşımı güçlendiriyor. Ancak bu, karanlık maddenin ne olduğunun bilindiği anlamına gelmiyor.

Gallardo, çalışmanın evrende karanlık madde bileşeni bulunduğuna dair kanıtları güçlendirdiğini ancak bu bileşenin neyden oluştuğunun hâlâ bilinmediğini belirtti. Araştırmacıya göre yerçekimi, yanıtlanmamış pek çok soru nedeniyle fiziğin en önemli araştırma alanlarından biri olmaya devam ediyor.