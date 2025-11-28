Nexperia krizinde gerilim büyüyor: Hollanda biriminden Çin yönetimine açık mektup

Hollanda hükümetinin eylülde şirketi devralmasıyla tedarik zinciri kesintiye uğrayan çip üreticisi Nexperia'nın Hollanda ve Çin birimleri arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Nexperia'nın Hollanda birimi, internet sitesinde Çin'deki Nexperia biriminin üst yönetimine yönelik yayımladığı mektupta, Çinli iştiraklerine normal üretime devam etmeleri çağrısında bulundu.

Mektupta, Nexperia BV'nin Çin'deki operasyonlarıyla diyaloğu yeniden kurmak için defalarca girişimde bulunduğu, ancak ne yazık ki tatmin edici bir yanıt alamadığı belirtildi.

Nexperia'nın Hollanda biriminin mektubunda, "Nexperia'nın girişimlerine yanıt vermenizi ve tedarik zincirini yeniden kurmak amacıyla yapıcı bir şekilde işbirliği yapmanızı rica ediyoruz. Çünkü bu, özellikle müşterilerimiz dahil olmak üzere tüm tarafların menfaatine olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, çabaların sonuçsuz kalması nedeniyle aciliyeti vurgulamak için kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

TEDARİK ZİNCİRİ KESİNTİYE UĞRADI

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya, 30 Eylül'de el koyarak faaliyetlerini kontrol altına almıştı.

Bu karar, Wingtech'in teknoloji ve üretim tesislerini Çin'e transfer etme sürecinde olmasıyla gerekçelendirildi.

Şirketin Çinli Üst Yöneticisi Cang Şüecıng görevden alınırken, şirketin yönetimine el koyma gerekçesi olarak "ciddi yönetim sorunları ve bunlara ilişkin acil işaretler" gösterilmişti.

19 Kasım'da ise Hollanda hükümeti, Çin ile yapıcı görüşmelerin ardından çip üreticisi Nexperia'ya yönelik "devlet müdahalesini" askıya aldığını açıklamıştı. Ancak Nexperia'nın tedarik zinciri, Hollanda'nın devlet müdahalesinden beri kesintiye uğramış durumda.

Nexperia'nın Çin birimi, 17 Ekim'de müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, şirketin Avrupa'daki merkezinin Çin'deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini kestiğini ve maaş ödemelerini durdurduğunu ifade etmişti.

Pekin yönetiminin de şirketin Çin biriminin ihracatını durdurmasıyla, Nexperia'nın çip sağladığı başta otomotiv endüstrisi tedarikçileri olmak üzere çok sayıda üretici tedarik sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

Nexperia, ürünlerinin çoğunu Almanya'nın Hamburg şehrinde üretiyor ve dağıtım için Çin'e gönderiyor.

Çinli Wingtech'e ait olan şirket, otomobiller ve diğer elektronik cihazlar için milyarlarca basit ama yaygın olarak kullanılan çip üretiyor. Bu bileşenlerin kıtlığı, son zamanlarda otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerini tehdit ederek, üretim gecikmelerine yol açıyor.