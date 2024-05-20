Neyi bekliyorsunuz!

Depremin üzerinden yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen Hatay’da 65 kişiye mezar olan Fuat Koku sitesi için dava dahi açılmadı. Bilirkişi raporunda kalitesiz malzeme kullanıldığı ve belediyenin de kusurlu olduğu belirtildi.

İsmail ARI

Deprem felaketinde Hatay’ın Antakya ilçesindeki Fuat Koku Sitesi de yerle bir oldu. 2013 ile 2016 yılları arasında, resmi olarak Murat Koku’nun inşa edip babası Fuat Koku’nun adı verdiği iki bloklu sitede en az 65 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise hâlâ kayıp.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı ayrı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne iki blok için bilirkişi raporu hazırlatıldı.

“Dosya içerisindeki sorgulama tutanakları ile tanık beyanlarında, Fuat Koku Sitesi B blokun A blok üzerine devrildiği ve iki binanın da enkaz haline geldiği belirtilmektedir” denilen raporda şunlar sıralandı:

• Kalitesiz malzeme kullanıldı.

• Kolon donatı alanı yetersiz.

• Zemin etüt raporunda belediye onayı bulunmuyor.

BELEDİYE DE KUSURLU

Raporda, “Müteahhit, şantiye şefi, statik proje müellifi, yapı denetim firma yetkilileri, statik proje denetçisi, statik uygulama denetçisi (varsa), uygulama denetçisi (varsa) ve kontrol elemanı (varsa) asli kusurlu” bulundu. Ayrıca, “Antakya Belediyesi’nin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile belediyenin yapı kontrol biriminin de tali kusurlu olduğu” vurgulandı.

ADALET NÖBETİ SÜRÜYOR

Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Döne Kaya ile bir grup depremzede ise Ankara’nın farklı noktalarında “adalet” nöbeti tutuyor. Ankara Adliyesi’nde başlayan, İnsan Hakları Anıtı ve Madenci Anıtı önünde devam eden adalet nöbetine depremde Maraş’taki Sait Bey Sitesi’nde 9 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Semra Olukpınar da destek veriyor. Adalet nöbeti tutanlar, “Adil bir yargılanma istiyoruz çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, tekrar benzer acıları yaşamak istemiyoruz. Hiçbir ülkede 53 bin insan depremden ölmedi. Dava sürecinin hızlanmasını istiyoruz. O bölgeyi imara açanların, belediye çalışanlarının yargılanmasını istiyoruz” diyor.