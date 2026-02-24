Neyi "itiraf" ettiğini bilmiyor: İBB itirafçısı erkeği "kadın" yaptı

İBB soruşturmasında “itirafçı” olduğu belirtilen Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, yandaş gazeteci Ferhat Murat’ın YouTube kanalına konuk oldu.

Yıldırım, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok İBB bürokratı hakkında iddialarda bulundu.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in “Boğaziçi İmar’dan” asıl sorumlu olduğunu öne süren Yıldırım, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nu da tanıyormuş gibi konuştu.

TANIMADAN KONUŞTU

Ancak Yıldırım’ın, Elçin Karaoğlu’nu tanımadığı hatta cinsiyetini bile bilmediği ortaya çıktı.

Yıldırım, Elçin Karaoğlu'nun Boğaziçi İmar Müdürü olmasın karşın “Hiçbir geçerliliği yok” dedi.

Bu sözleri söylerken de , “Orada bir kadın vardı, Elçin olması lazım” ifadelerini kullandı. Murat’ın “Evet” yanıtı üzerine Yıldırım, aynı yöndeki değerlendirmesini sürdürdü.

Yıldırım, daha sonra Elçin Karaoğlu’nun kadın olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “O tamamen oraya oturtulmuş bir kadındır. Bütün işi yöneten Keleş’tir” dedi.

"KADIN" DEDİ, ERKEK ÇIKTI

Elçin Karaoğlu

Ancak Yıldırım’ın “kadın” dediği Elçin Karaoğlu erkek.

“Elçin” ismi hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılabiliyor.

İBB dosyasında itirafçı olan Yıldırım'ın bahsettiği kişinin kim olduğunu bile bilmediği, bu açıklaması ile anlaşıldı.