Neymar yuvasına dönüyor

Genç yaşta yıldızı parlayan ancak kariyeri erken gerileyen süper yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'a dönüyor.

Henüz sözleşme detayları açıklanmazken Neymar'ın takımı Al Hilal, karşılıklı anlaşmayla Neymar'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

Gazeteci Fabrizio Romano da Neymar'ın Santos ile anlaştığını açıkladı.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪️⚫️🇧🇷



Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025

Henüz 16 yaşında ortaya koyduğu futbolla herkesi kendine hayran bıraktıran Neymar bütün dünya devlerinin listesine girmişti.

2013'te Barcelona'ya transfer olan Neymar, burada geçirdiği 4 sezonda 2 LaLiga 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu elde etti.

2017'de PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar, o günden beri dünyanın en pahalı transferini yapan futbolcu olma unvanını koruyor.

2023'te ise 90 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Neymar, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.