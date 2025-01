Neymar yuvasına dönüyor

Genç yaşta yıldızı parlayan ancak kariyeri erken gerileyen süper yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'a dönüyor.

Henüz sözleşme detayları açıklanmazken Neymar'ın takımı Al Hilal, karşılıklı anlaşmayla Neymar'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent. Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop

Gazeteci Fabrizio Romano da Neymar'ın Santos ile anlaştığını açıkladı.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪️⚫️🇧🇷



Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa