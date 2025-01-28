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Neymar yuvasına dönüyor

Brezilyalı süper yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'a transfer olacak.

Spor
  • 28.01.2025 11:45
  • Giriş: 28.01.2025 11:45
  • Güncelleme: 28.01.2025 12:02
Kaynak: Haber Merkezi
Neymar yuvasına dönüyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Genç yaşta yıldızı parlayan ancak kariyeri erken gerileyen süper yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'a dönüyor.

Henüz sözleşme detayları açıklanmazken Neymar'ın takımı Al Hilal, karşılıklı anlaşmayla Neymar'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Gazeteci Fabrizio Romano da Neymar'ın Santos ile anlaştığını açıkladı.

Henüz 16 yaşında ortaya koyduğu futbolla herkesi kendine hayran bıraktıran Neymar bütün dünya devlerinin listesine girmişti.

2013'te Barcelona'ya transfer olan Neymar, burada geçirdiği 4 sezonda 2 LaLiga 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu elde etti.

2017'de PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar, o günden beri dünyanın en pahalı transferini yapan futbolcu olma unvanını koruyor.

2023'te ise 90 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Neymar, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

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