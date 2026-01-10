Neymar’dan Arda Güler’e övgü: “Dünyanın en iyileri arasında”

Brezilyalı futbolcu Neymar’ın, milli oyuncu Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalar dünya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tecrübeli yıldızın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündemin üst sıralarına yükseldi.

Futbol kariyerini Santos’ta sürdüren 33 yaşındaki Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalına konuk oldu. Programda Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulunan Neymar, genç oyuncuya övgü dolu ifadeler kullandı.

"HARİKA BİR OYUNCU"

Neymar, Arda Güler için, “Harika bir oyuncu. Çok ciddi bir kalitesi var. Bana göre dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri” dedi.

Brezilyalı yıldızın bu sözleri başta İspanya olmak üzere birçok ülkede spor basınında yer bulurken, sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Röportajda hangi Türk takımlarını tanıdığı da sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı bildiğini söyledi. Alex de Souza hayranı olduğunu dile getiren Neymar, Fenerbahçe’yi de bu nedenle yakından tanıdığını ifade etti.