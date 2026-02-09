NFL'de şampiyon: Seattle Seehawks

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Seattle Seehawks zafere ulaştı.

Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ve devre arasına 9-0 önde giren Seehawks, etkili savunmasıyla dördüncü çeyreğe kadar sayı şansı vermediği rakibi karşısında skoru 19-0'a getirdi.

70 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

70 bin 823 sporseverin statta izlediği maçta rakibini 29-13 yenen Seehawks, 2014'ün ardından tarihinde ikinci kez Lombardi Kupası'nı müzesine götürürken, New England Patriots'tan 2015'te kaybettiği finalin rövanşını aldı.

Seehawks'ın koşucusu (running back) Kenneth Walker III, 60. Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

6 kezle Super Bowl'u en çok kazanan iki takımdan biri olan New England Patriots, finalde 6. kez kaybetti.