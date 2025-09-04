NG Afyon Motofest, adrenalin dolu gösterilerle başladı

NG Afyon Motofest, Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde büyük bir coşkuyla başladı. 5 gün boyunca sürecek bu festivalin ilk gününde profesyonel pilotların sunduğu adrenalin dolu akrobasi gösterileri ayakta alkışlandı.

8. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest kapılarını açtı. Ülkemizin en büyük kamp ve karavan alanına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, bu yıl da motokros tutkunlarını, müzikseverleri ve festival meraklılarını bir araya getiriyor.

Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Dünyanın dört bir yanından en önemli motokros sporcularını ağırlayacak MXGP Türkiye etabı, 6 kıtada 180 ülkeden potansiyel 3,5 milyar izleyiciye ulaşarak global çapta büyük ses getirecek. Yaklaşık 300 milyon Euroluk medya değeriyle Türkiye’nin tanıtımına ve spor turizmine önemli katkılar sağlayacak organizasyon, aynı zamanda şehrin ekonomisini de canlandıracak.