N’Golo Kante'de takas formülü

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan N'Golo Kante transferini hafta içinde tamamlamayı planlıyor. Al-Ittihad forması giyen deneyimli orta saha oyuncusunun transferinde sona yaklaşılırken, sarı-lacivertli yönetim kadro planlamasında da yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Kanté transferinin gerçekleşmesi halinde orta sahadaki oyuncu sayısını azaltmak ve yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Fred ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

Bu doğrultuda Ajax’ın Fred ile ilgilendiği ve transferin kiralama formülü üzerinden gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Fred’in ismi, Kanté transferi kapsamında takas ihtimaliyle de gündeme gelirken, Fenerbahçe yönetiminin iki transferi birlikte ele alarak süreci şekillendirmeyi planladığı belirtiliyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI

34 yaşındaki Kante, bu sezon Al-Ittihad formasıyla 26 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe’de bu sezon 29 karşılaşmada süre alan 32 yaşındaki Fred ise 1 gol ve 3 asistle oynadı.