Nick Cave: Yapay zekâ sanatı ruhtan ayırıyor

Kültür Sanat Servisi

Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Nick Cave, yapay zekânın sanata etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews’un aktardığına göre Cave, yapay zekânın yaratıcı endüstriler üzerinde “aşağılayıcı bir etkisi” olacağı konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

Normalde dünyaya karşı önemli oranda iyimser olduğunu söyleyen Cave, “Yapay zekanın insan türü üzerinde moral bozucu veya aşağılayıcı bir etkisi olacak. Sanatsal çabamızı göz ardı ederek yalnızca bize sunulanları kabul edeceğiz gibi görünüyor” diye konuştu.

“Yapay zekanın amacı sanatsal çabanın zorluklarını göz ardı ederek doğrudan metaya ulaşmak” diyen Cave, “Artık bir şeyler üretmiyoruz. Sadece tüketiyoruz. Bu korkunç” diye konuştu. Son olarak müzik üreten bir yapay zekâ uygulaması olan Suno’yu eleştiren Cave, Suno’nun “tamamen banal” ve “ruhsuz” olduğunu söyledi.

Cave, sözlerini şöyle noktaladı: “Bütün bunların hepsini son derece rahatsız edici buluyorum. Kendi işimi kaybetmek veya yerimin alınması gibi bir endişem de yok. İnsanlık olarak bizimle alakalı gösterdikleri rahatsız edici.”