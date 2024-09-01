Nicolas Jackson, Yusuf Dikeç pozu verdi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'deki karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Chelsea, 25. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Jackson, gol sevincinde Yusuf Dikeç pozu verdi. Crystal Palace eşitliği getiren golü 53. dakikada Eberechi Eze attı.

Chelsea'de Manchester United'dan transfer edilen Jadon Sancho, karşılaşma öncesi taraftarları selamladı ve maçı tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 4 puana yükseldi. Crystal Palace ise bu sezonki ilk puanını aldı.

Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.