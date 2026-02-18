Nicolo Melli sakatlandı: Fenerbahçe'yi üzen haber!

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı üzen haber geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli İtalyan uzunu Nicolo Melli'nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Melli yaklaşık olarak 6-8 hafta arasında parkelerden uzak kalacak. Tecrübeli uzun forvet, Fenerbahçe'nin son iki yıldaki başarısında önemli bir rol oynadı.

Melli, takımın bu sezon takımın yakaladığı iyi grafikte oyun kurgusunun en önemli parçalarından biri olarak öne çıktı.