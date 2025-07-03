"Nifak tohumuna izin vermeyeceğiz"

POLİTİKA SERVİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından İzmir’e geldi.

İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Özel, başkanlık binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Özel, "Benim için İzmir’e gelmek İzmir’le kavuşmak her zaman çok keyifli. Ancak bu kez çok keyifsiz, tatsız bir gündemle İzmir’deyiz. Bundan duyduğum üzüntüyü ifade ederek başlamak isterim. CHP’ye, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayına, milletimiz takdir ederse Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalkıyorlar. Biz de onunla hep birlikte, hepimizin emekleriyle mücadele ediyoruz" dedi.

TUTUKSUZ YARGILANSINLAR

Özel, şunları kaydetti: "Bu sürecin içinde tam yüz karası dediğimiz o 100’üncü günde sabah yeniden mücadeleye direnişe uyanmışken bizi bir başka gündemin içine çekmek, bizi deyim yerindeyse dikkatimizi, motivasyonumuzu dağıtmak, yeni bir suçlama, yeni bir tartışmanın içine çekmek isteyenler İzmir’de bir operasyona giriştiler. Hiç şüphe yok şekle baktığınızda niyet ortaya çıkıyor. Bir şafak operasyonu ve bugün gördük ki polis araçlarını, yüzlerce polis aracını emin olun saatlerce uğraşarak verdikleri bir nizamla, drone görüntüleriyle, özel bir film prodüksiyonu gibi harekete geçişleri ve kişilerin onurlarını, haysiyetlerini zedeleyecek gözaltı görüntülerini servis ettiler. Maksat adalet aramak olsa dronla aranmaz adalet. Eğer doğrunun hakikatin peşindeyseniz algı operasyonlarına ihtiyacınız yoktur. O yüzden daha ilk nasıl yapıldığına bakarsanız niyetin ne olduğu ortaya çıkar. Oradaki belediye başkanlarımız yargılanmasın demiyoruz. Diyoruz ki adil yargılansınlar ve tutuksuz yargılansınlar.

KARDEŞİMİ SATMAM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın bütün pratiğini biliyoruz. O Antalya Cumhuriyet Başsavcısı’nın yetkisinde olan işi oradaki başsavcıya küfredercesine yapan Ankara’daki başsavcıyı paspas etmekten rahatsızlık duymayan, Kayseri’deki başsavcının yetkisine tecavüzü kendinde hak gören bir Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın operasyona ilişkin şikâyetçi olduğu yönündeki iddialara tepki göstererek, şunları kaydetti: "Bu yapılan işte neler konuşuluyor neler konuşturuluyor diye bakınca şu görülüyor, CHP’yi en güçlü olduğu yerde CHP’nin amiral gemisinde, İzmir’de, birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler? O mu oldu bu mu oldu, hepsini inceliyoruz. Hepsi gözümüzün önündedir. Ben bir CHP’li bir CHP’liye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım. Bu kadar açık söylüyorum.”

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OPERASYONLAR SİYASİ

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 130’a yükseldi. Operasyonun görüntüleri de servis edildi. Anadolu Ajansı’nın geçtiği görüntülerde İzmir Emniyet Müdürlüğü haberin künyesine “Kameraman” olarak yazıldı. Görüntülerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye düzenlenen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda CHP’nin itibarsızlaştırılmak istendiğini söyleyen Tugay, bu operasyonların siyasi olduğunu söyledi. Gözaltındaki isimlerin şartlarının iyi olmadığını öğrendiklerini kaydeden Tugay, "Arkadaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum" dedi. Yücel ise şu ifadeleri kullandı: “Burada hem İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun hem geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer’in hem de diğer gözaltında olan şahısların, bürokratların, çalışanların masum oldukları yönündedir.”

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in geçtiğimiz haziran ayında Beyaz TV’de İZBETON, kooperatifler, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya hakkında öne sürdüğü iddiaları ihbar kabul ederek resen soruşturma başlattığı öğrenildi.