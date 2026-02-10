Nigar Falay'ın yazdığı "İstiridyedeki İnci" raflarda

Gerçek bir hayat hikâyesinden doğan "İstiridyedeki İnci" Devinim Kitap tarafından yayımlandı.

Nigar Falay'ın kaleme aldığı roman, şiddetin gölgesinde büyümeye çalışan çocukların umutla tutunduğu masalların, bir kadının ayakta kalma mücadelesinin ve bir annenin çocuklarına sığınarak hayata tutunma çabasının izini sürüyor.

Sıdıka’nın sessizliği, İnci’nin masumiyeti ve bir ailenin karanlıkta kalan hikâyesi, her sayfada bir yumru gibi okurun boğazına yerleşiyor.

Nigar Falay’ın kaleminden yaşamın görünmeyen acılarını, sessizliğin içindeki çığlıkları ve bir annenin kalbine gizlenmiş yaraları ustalıkla gün yüzüne çıkaran sarsıcı bir roman.