Niğde'de 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta İftiyan Mahallesi Şeker Evleri Caddesi'nde A.K'nin silahla yaralandığı olaya karıştığı tespit edilen C.Ö, K.E, H.H.Ö, B.A. ve H.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C.Ö, K.E, H.H.Ö. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.