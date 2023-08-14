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Niğde'de 17 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Ajans Haberleri
  • 14.08.2023 10:20
  • Giriş: 14.08.2023 10:20
  • Güncelleme: 14.08.2023 10:27
Kaynak: AA
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Niğde'de 17 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu öldü

 Niğde'de bir genç, ağabeyinin elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal mevkisinde araç içindeyken A.K'nin elindeki av tüfeği, kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği kardeşi 17 yaşındaki R.K. ağır yaralandı.

R.K, götürüldüğü Çiftlik Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ağabey A.K, gözaltına alındı.

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