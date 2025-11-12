Niğde'de 2 ölümlü kazada aracı kimin kullandığı tespit edilemedi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE'de otomobilin şarampole yuvarlandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazada, aracı kimin kullandığı tespit edilemedi.

Kaza, 9 Kasım'da saat 14.30 sıralarında Yeni Çiftlik yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan 51 BH 111 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan Mustafa M. ile Ahmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muhammet Hamza Ç. ise ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Muhammet Hamza Ç., ileri tedavisi için Ankara'da bir hastaneye sevk edildi. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsinin ardından toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, incelemede otomobilin kimin kullandığı tespit edilemedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI