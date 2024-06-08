Niğde'de 5. kattaki balkondan düşen çocuk öldü
Niğde'de Afganistan asıllı 4 yaşındaki A.G, oturdukları apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düşerek öldü
Kaynak: AA
Niğde'de bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Afganistan asıllı A.G. (4), Efendibey Mahallesi Amas mevkisinde oturdukları apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan A.G, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.