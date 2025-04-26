Niğde'de 6 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişeleri yakınında, dolu yağışı nedeniyle 6 ayrı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, kazada yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede dolu yağışından dolayı 6 trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazalara karışan 9 araç olduğunu ifade eden Çelik, "Allah'a şükürler olsun ağır yaralı vatandaşımız yok. Tüm araçlarda toplam 2 yaralımız var. Bir vatandaşımız da hastaneye nakli kabul etmedi. Tüm sürücülerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bulunduğumuz mevsim ilkbahar, bundan dolayı ani yağışlar söz konusu. Tüm sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.