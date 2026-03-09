Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 16 yaralı

Niğde’nin Selçuk Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın birinci katında doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın etkisiyle binada büyük çapta hasar oluşurken, olayda 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle binanın önünde park halinde bulunan bazı araçların da hasar gördüğü kaydedildi.

Ekipler binayı tahliye ederek çevrede güvenlik önlemleri alırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.