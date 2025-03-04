Niğde'de bir doktor, daha önce ameliyat ettiği kişinin bıçaklı saldırına uğradı

Niğde'de bir doktor, daha önce ameliyat ettiği bir kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik,Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çelik, "Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir." ifadelerini kullandı.