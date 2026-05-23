Niğde'de bir erkek kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Niğde'de aile arasında çıkan tartışmada H.Y. isimli erkek, tartıştığı kayınpederi B.E.'yi (49) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, şüpheli damat gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanındaki bıçakla kayınpederi B.E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yere yığılan B.E.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı B.E., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli H.Y., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.