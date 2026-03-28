Niğde'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde Cemal Y. (46) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu B.Z.Y'yi (26) bıçakla ağır yaraladı. Cemal Y. ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Fotoğraf: AA