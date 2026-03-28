Niğde'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde Cemal Y. (46) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu B.Z.Y'yi (26) bıçakla ağır yaraladı. Cemal Y. ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Kaynak: DHA-AA
Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda Cemal Y. ile evli olduğu B.Z.Y. arasında tartışma çıktı. Cemal Y, tartışma sırasında bıçakla B.Z.Y'yi yaraladı.
Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ile Cemal Y. sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Cemal Y. ve B.Z.Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.