Niğde'de bir kişi apart evde ölü bulundu
Niğde'de haber alınamayan 26 yaşındaki Cumali Can, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşadığı bir apart evde ölü bulundu. Can'ın cesedi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apart evde kalan 26 yaşındaki Cumali Can'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kontrollerinde evde hareketsiz halde bulunan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Can'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.