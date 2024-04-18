Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi

Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine bir tırda arama yaptı.

Aramada, 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." notuyla operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.