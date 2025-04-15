Niğde'de 'çocuk işçi' ölümü: Kolu makineye sıkışan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında, kolu makineye sıkışan 14 yaşındaki 'çocuk işçi' yaşamını yitirdi.

Olay Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında meydan geldi.

Fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Ö'nün kolu, kullandığı makineye sıkıştı. Olayın ardından ihbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 'çocuk işçi' ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Abdurahman Ö, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.