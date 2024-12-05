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Niğde'de hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir hamamın erkekler kısmında bulunan sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen 2 kişi öldü.

Güncel
  • 05.12.2024 12:55
  • Giriş: 05.12.2024 12:55
  • Güncelleme: 05.12.2024 12:55
Kaynak: AA
Niğde'de hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü
Fotoğraf: AA

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirtilen 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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