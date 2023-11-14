Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Niğde bir inşaatta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişiye ait cansız beden bulundu.

Niğde'de apartman inşaatının asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

İnşaata gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkeğe ait ceset, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.