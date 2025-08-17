Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Niğde'de iş cinayeti: TIR'ın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Niğde’nin Konaklı beldesinde patates tarlasına yük almaya gelen TIR’ın geri manevra yaparken çarptığı 55 yaşındaki işçi M.A. hayatını kaybetti. M.A’nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Çalışma Yaşamı
  • 17.08.2025 11:40
  • Giriş: 17.08.2025 11:40
  • Güncelleme: 17.08.2025 11:43
Kaynak: AA
Niğde'de iş cinayeti: TIR'ın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Konaklı beldesinde TIR'ın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Konaklı beldesinde patates tarlasından yük almak üzere gelen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, geri manevra sırasında M.A'ya (55) çarptı.

TIR'ın altında kalan M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR şoförü gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol