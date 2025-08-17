Niğde'de iş cinayeti: TIR'ın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Konaklı beldesinde TIR'ın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Konaklı beldesinde patates tarlasından yük almak üzere gelen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, geri manevra sırasında M.A'ya (55) çarptı.

TIR'ın altında kalan M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR şoförü gözaltına alındı.