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Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı

Ajans Haberleri
  • 21.10.2024 12:20
  • Giriş: 21.10.2024 12:20
  • Güncelleme: 21.10.2024 12:20
Kaynak: AA
Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan S.E. (57), M.E. (35), E.E. (10), Ö.F.E. (2), A.E. (9), F.E. (14) ve H.E. (9), sobadan sızan karbonmonoksit gazındın zehirlendikleri gerekçesiyle Çiftlik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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