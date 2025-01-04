Niğde'de kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedi gölette bulundu

Niğde’de kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Azatlı Göleti’nin sularının çekilmesiyle bulundu.

Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu değerlendirilen Osman Şükrü D'nin cesedi, sabah saatlerinde suyun bir kısmı tahliye edilen gölette jandarma arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Osman Şükrü D'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Azatlı beldesinde 26 Aralık'ta Osman Şükrü D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmış, gencin motosikletle cep telefonunun Azatlı Göleti kenarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalara, belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de gelen ekipler de destek vermişti.