Niğde'de kaza sonrası silahlı saldırı: 2 kişi öldü, ''Pişman değilim, onur duyuyorum'' dedi

Niğde’de maddi hasarlı trafik kazasında 3 kişiye ateş açan eski muhtar, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra cinayet büro ekiplerinin takibiyle yakalandığı Aksaray’da gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim, onur duyuyorum" dedi.

Olay, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesinde alkol aldıktan sonra 31 APC 601 plakalı aracıyla direksiyon başına geçen ve eski muhtar olduğu öğrenilen Hamza C. (52), yolda Abdullah Gündoğdu yönetimindeki 51 AET 737 plakalı araçla çarpıştı.

Araçların aynalarının kırıldığı küçük çapta maddi hasarlı trafik kazası sonrası araçtan inen Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce belinde taşıdığı tabancasını çeken C. araç ve içerisinde bulunan 3 kişiye ateş açtı.

Açılan ateşte Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Silah seslerini duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer ismi belirlenemeyen yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Hamza C. 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracıyla olay yerinden kaçtı.

Hamza C.'nin Aksaray istikametine kaçtığını tespit eden emniyet ekipleri Hamza C.'yi yakalanarak gözaltına aldı.

Hamza C.'ye yapılan alkol muayenesinde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Araçta arama yapan ekipler, suç aleti tabancayı da buldu.

"ALENEN VURDUM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzden vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi.

Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.