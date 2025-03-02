Niğde'de madenciler eylemde: İşçiler, giriş-çıkışları kapattı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünde, bir maden işletmesinin taşeron işlerini alan Kayseri firması NARTAŞ'ın, köy halkından yaklaşık 110 kişinin işine son verdi.

Yaklaşık 110 yöre halkının işsiz kaldığı belirtilen olayda, iddiaya göre ihaleyi yeni alan taşeron firma köy halkından oluşan işçilerle çalışmak istemedi.

Yeni taşeron firma tarafından toplu şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işletme önünde eylem başlattı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

İşçiler durumu protesto etmek amacıyla şantiye giriş-çıkışlarını kapatarak nakliye işlemlerini durdurdu.

Taşeron firmanın köy halkını işten çıkarmasına tepki gösteren işçiler, uzun yıllardır maden şirketinde çalıştıklarını, yeni firmanın bölge halkı ile çalışmak istemediğini dile getirerek haklarını aramaya devam edeceğini söyledi.

Yeni taşeron firmanın kendilerini mağdur ettiğini söyleyen işçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.