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Niğde'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 10:08
  • Giriş: 07.09.2023 10:08
  • Güncelleme: 07.09.2023 10:08
Kaynak: AA
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Niğde'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

A.H. idaresindeki 50 MA 1538 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu İlhanlı Mahallesi Ata Sanayi Sitesi yakınındaki kavşakta, Ö.A'nın kullandığı 51 AAV 791 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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