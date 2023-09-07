Niğde'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
A.H. idaresindeki 50 MA 1538 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu İlhanlı Mahallesi Ata Sanayi Sitesi yakınındaki kavşakta, Ö.A'nın kullandığı 51 AAV 791 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.