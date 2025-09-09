Niğde'de otomobil TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde seyir halindeki otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada oto0mobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.