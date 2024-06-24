Niğde'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, otomobilin çaptığı kadın yaşamını yitirdi.

A.A'nın (20) kullandığı 38 ZE 932 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ü'ye (54) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.Ü, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.