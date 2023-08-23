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Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.08.2023 15:42
  • Giriş: 23.08.2023 15:42
  • Güncelleme: 23.08.2023 15:42
Kaynak: AA
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Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

M.A. idaresindeki 01 TA 020 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Göbeklidağ yakınlarında R.K'nin (45) kullandığı 03 02 CF yabancı plakalı motosiklete çarptı.

Sürücü R.K. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı K.K. (46) yaralandı.

K.K, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan sonra kaçan sürücü M.A, Kemerhisar gişelerinde yakalandı.

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