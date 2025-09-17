Giriş / Abone Ol
  • 17.09.2025 11:54
  • Giriş: 17.09.2025 11:54
  • Güncelleme: 17.09.2025 11:54
Kaynak: AA
Niğde'de otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

T.C. (23) yönetimindeki 68 ABT 974 plakalı otomobil, Yeşilburç beldesi Yaylayolu mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Y.C. (23), K.A. (24) ve Ş.A. (16), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

