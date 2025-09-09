Giriş / Abone Ol
Kaynak: AA
Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

