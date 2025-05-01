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Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 12:48
  • Giriş: 01.05.2025 12:48
  • Güncelleme: 01.05.2025 12:48
Kaynak: AA
Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

A.G. (41) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü A.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan E.G. (40), E.G. (12) ve N.G. (21), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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