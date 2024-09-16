Niğde'de silajlık mısır yok paraya satılıyor

Niğde'de silajlık mısır üreticileri, ellerinde kalan ürünleri nedeniyle isyan etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de mısır üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Çiftçilerin artan maliyetler ve düşen ürün fiyatları nedeniyle sorunlarının arttığını belirten Gürer, mısır üretimindeki dengesizlikten süt sektöründeki daralmaya kadar birçok soruna dikkat çekti.

Gürer, geçtiğimiz yıl mısır fiyatlarına sadece yüzde 5 artış yapılmasının, üretimde bir düşüşe neden olduğunu belirtti. "Hayvanların yediği silajlık mısırın hasadı bölgemizde başladı” diyen Gürer, bu düşüşün, dane ve yemlik mısır üreticilerinin, yaptıkları masrafları karşılayamadıklarını ifade ederek, “Bu dengesizlik, gelecek yıl mısır üretiminin daha da düşmesine neden olacak” dedi.

Mısır üreticileri, “Geçen yıl bu ürünün fiyatı 1000-1100 TL. Silajlık mısır son zamanlarda tarlada 850-900 TL’ye kadar düştü. Örnek verelim: 1 torba gübre 2 lirayken, şimdi 4-5 lira oldu. Bir damlama borusu 2-3 lira iken bugün 5 lira. Tarlasını süren ekipmanı olan çiftçinin mazot maliyeti yükselmiş. Eğer ekipmanı yoksa, başkasından traktör kiralıyor ve o da ayrı bir maliyet” dedi. Gürer, "Neredeyse her taraf mısır tarlasıyla dolu, ancak bugüne kadar biçilmesi gereken ürünler hâlâ tarlada” dedi. Mısır üreticilerinin ürünlerin yok pahasına satıldığını söyleyen Gürer, “Kime dokunsak bin ah işitiyoruz” diyerek zor durumu dile getirdi.