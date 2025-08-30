Niğde'de su dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti
Niğde'nin Alay beldesinde müstakil bir evde ikamet eden 1 yaşındaki M.E.Ç. isimli bebek, su dolu kovaya düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Niğde'de banyoda bulunan su dolu kovaya düşen bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Alay beldesinde müstakil bir evde ikamet eden 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu kovaya düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek kurtarılamadı.