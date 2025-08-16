Giriş / Abone Ol
Niğde'de tırla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Niğde'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • 16.08.2025 19:11
  • Giriş: 16.08.2025 19:11
  • Güncelleme: 16.08.2025 19:15
Kaynak: AA
Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkisinde 34 KBJ 064 plakalı tır, aynı yönde giden 01 DJU 33 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan C.T. (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

