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Niğde'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.04.2024 17:07
  • Giriş: 23.04.2024 17:07
  • Güncelleme: 23.04.2024 17:21
Kaynak: AA
Niğde'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kemal Çınar idaresindeki 35 RCK 12 plakalı hafif ticari araç, Bor-Altunhisar kara yolunda Fahri Özcan'ın kullandığı 16 HM 427 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Abdulhalim Kaya, Eyhem El Hıdır, Aliye Hıdır ve 1,5 aylık Sıraç Hıdır yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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