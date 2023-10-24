Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 20'si tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanan, bulunduran ve satanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlılardan biri serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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