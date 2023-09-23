Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen narkotik operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Opeasyonda, muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 21'i, mahkemece tutuklandı. Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.