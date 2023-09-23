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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 09:48
  • Giriş: 23.09.2023 09:48
  • Güncelleme: 23.09.2023 09:49
Kaynak: DHA
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen narkotik operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Opeasyonda, muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 21'i, mahkemece tutuklandı. Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi. 

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