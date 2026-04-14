Niğde'de üzerine beton pompası düşen işçi öldü

Niğde Ata Sanayi Sitesi'nde bir inşaatta çalışan Cavit K'nin üzerine beton pompası düştü. Yaralanan Cavit K. kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 14.04.2026 16:12
  • Giriş: 14.04.2026 16:12
  • Güncelleme: 14.04.2026 16:15
Kaynak: AA
Niğde'de üzerine beton pompası düşen işçi hayatını kaybetti.

Ata Sanayi Sitesi'ndeki bir inşatta çalışan Cavit K'nin (49) üzerine beton pompası düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cavit K, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cavit K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

